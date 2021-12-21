Elon Musk'tan Jeff Bezos'a: Şirkette daha fazla, jakuzide daha az vakit geçir

Uzaya gitmek milyarderler için artık sadece devletler arasında değil, milyarderler arasında da büyük bir yarışa dönüştü.



Space X ve Tesla CEO’su Elon Musk, Financial Times'a verdiği röportajda, Amazon'un kurucusu ve uzay araştırmaları şirketi Blue Origin'in sahibi olduğu Jeff Bezos'a, öne geçmek istiyorsa 'daha fazla çalışması gerektiğini' söyledi. 'Yeterli düzeyde iyi mühendislik yeteneğine' sahip olduğunu söylediği Bezos'u övdü ancak 'kendini biraz fazla ciddiye aldığını' da ekledi.



50 yaşındaki milyarder "Mühendisliğin püf noktalarına erişmek için zihinsel enerjisini harcamaya istekli görünmüyor. Şeytan ayrıntıda gizlidir" dedi ve daha sonra kendi projelerini yönetmek için haftada 80-90 saatini nasıl harcadığını anlattı.

"Biraz daha ilerleme kaydedebilir"

Musk "Bir bakıma onu Blue Origin'de daha fazla zaman geçirmesi için teşvik etmeye çalışıyorum. Bu şekilde biraz daha ilerleme kaydedebilir. Bir arkadaşımın dediği gibi, Blue Origin'de daha fazla, jakuzide daha az zaman geçirmeli" diyerek rakibine göndermede bulundu.