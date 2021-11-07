Elon Musk, takipçilerine sordu: Tesla hisselerimin yüzde 10'unu satmalı mıyım?

Tesla ve Space X’in kurucusu Elon Musk, 62.5 milyon kişilik Twitter takipçilerine hisselerinin yüzde 10’unu satmak konusunda fikirlerini sordu.
ABD Senatosu’nda Demokratlar’ın ‘milyarderler vergisi’ önerisine atıfta bulunan Musk, takipçilerine “Tesla hisselerimin yüzde 10’ununu satmalı mıyım?” sorusuyla bir anket açtı ve sonucuna uyacağını söyledi.
Anket açıldıktan bir saat sonra 700 bin yanıt topladı. Yüzde 56, hisselerini satmasını istedi.
Musk’ın Tesla’da yaklaşık 170.5 milyon hissesi bulunuyor. Musk’ın hisseleerin yüzde 10’unu satması, 21 milyar dolara denk geliyor.