Elon Musk: Siyasi makamlara aday olmak için bir yaş sınırı belirleyelim; 70'in biraz altındaki bir yaş olabilir

Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla pek çok kişiye taş atan ABD'li teknoloji milyarderi Elon Musk, bu sefer de siyasetçileri hedef aldı.

Independent Türkçe'nin haberine göre Tesla ve SpaceX CEO'su, bugün yaptığı paylaşımda seçimlerde aday olmak için yaş sınırı belirlenmesini istedi:

"Hadi siyasi makamlara aday olmak için bir yaş sınırı belirleyelim. Bu belki de 70'in biraz altındaki bir yaş olabilir."

Öte yandan önerilen yaş sınırı akıllara ABD Başkanı Joe Biden ve selefi Donald Trump'ı getirdi. ABD'nin en yaşlı başkanı unvanına sahip Biden, 20 Kasım'da 79 yaşına girdi. Trump ise 75 yaşında.

Ayrıca Musk'la yıldızı barışmayan sol görüşlü Demokrat Partili senatör Bernie Sanders da 80'ini devirdi.

"Senin hâlâ hayatta olduğunu unutup duruyorum"

Dünyanın en zengini Musk, tamamı sivillerden oluşan mürettebatın uzaya uçtuğu eylüldeki Inspiration4 görevinin ardından Biden'a laf atmıştı.

Beyaz Saray'ın inişe dair bir açıklama yapmamasına içerlenen Musk, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, St. Jude için yüzlerce milyon dolar toplanmasını sağlayan en yeni 4 Amerikalı astronotu tanımayı bile reddediyor. Bunun nedenine dair teorin nedir?" sorusuna Trump'ın, Biden'la alay etmek için kullandığı bir tabirle yanıt vermişti:

"O hâlâ uyuyor."

Musk ayrıca geçen ay, zenginlerin daha fazla vergilendirilmesi çağrısı Sanders'a da "Senin hâlâ hayatta olduğunu unutup duruyorum" demişti.