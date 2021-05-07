Elon Musk, Saturday Night Live'ı sunacak

Tesla ve Space X CEO'su Elon Musk, 8 Mayıs'ta popüler talk show programı Saturday Night Live'ı (SNL) sunacak.

ABD'de her hafta farklı sanatçıların sunucusu olduğu SNL'in bu haftaki sunucusu Tesla'nın CEO'su Elon Musk olacak.

SNL'in program öncesi paylaştığı kısa videolarda sunucu olan Musk ve sanatçı konuk Miley Cyrus'un şakalaştığı anlar gösterildi.

Musk, sunucu olacağına dair hatırlatma içeren bir tweet de paylaştı. Musk, tweette daha önce bahsettiği kripto para birimi Dogecoin'e gönderme yaptı.