Elon Musk: Optimus robotu Tesla'nın bütün sürücüsüz faaliyetinden daha değerli olacak

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin insansı robotu Optimus'un, sürücüsüz araba işinden daha değerli olacağını, ancak insanların bu programın boyutunu ve önemini fark etmemesine şaşırdığını söyledi.

Musk, Tesla'nın 2022'nin ilk çeyreğindeki kazançlarıyla ilgili çarşamba günü yapılan görüşmede, şirketin ilk kez geçen yıl ağustos ayında tanıttığı insansı robotu Optimus üzerinde çalışmaya devam ettiğini belirtti. Tesla CEO'su, şirketin Optimus adlı robotunun Tesla'nın hem otomobil işinden, hem de Full-Self Driving'ten (tam otonom sürüş) değerli olacağını düşündüğünü söyledi.

Musk yaptığı açıklamada, insanların Optimus robot programının büyüklüğünü anlamadığını söyleyerek, robotun öneminin önümüzdeki yıllarda anlaşılacağını belirtti. Musk, yaklaşık 2050 yılına kadar çoğu evin, bir ev robotuna sahip olacağını öngördü.

Full-Self Driving (FSD), Tesla'nın bazı otonom sürüş görevlerini yerine getirmek için kameralara ve bilgisayarlı görüş teknolojisine dayanan gelişmiş sürücü yardım sistemi olarak tanımlanıyor. Musk, elektrikli araba şirketinin araçları için kullandığı yapay zekanın aynısıyla üretilen robotun yaklaşık 173 cm boyunda, 57 kg ağırlığında olacağını ve hafif malzemelerden yapılacağını söylemişti.

Üretimine 2023'te başlanması beklenen Optimus, saatte 5 mil (8 kilometre) yürüme yeteneğine sahip olduğu kaydedildi. Optimus, Tesla fabrikalarındaki otomatik makinelerin yanı sıra, autopilot sürücü yardım yazılımına güç sağlayan bazı donanım ve yazılımları işlemek için kullanılacak. Robotun yüzü, önemli bilgileri görüntülemek için bir ekrana sahip olacağı öğrenildi.