Elon Musk'la Twitter arasında 'sahte hesap' krizi büyüyor; "Kanıt sunmazsa anlaşma ilerleyemez"

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Tesla CEO’su Elon Musk ile satın almak için 44 milyar dolar teklif verdiği Twitter arasında “sahte hesap” krizi büyüyor. Twitter CEO’sunu sahte hesapların yüzde 5’ten az olduğuna dair kanıt sunamadığını söyleyen Musk “Kanıt göstermedikçe bu anlaşma ilerleyemez” dedi.

Elon Musk, sosyal medya devi Twitter’ı 44 milyar dolara almayı teklif etmiş, teklifi kabul edilmişti. Öte yandan Musk, sahte hesaplara ilişkin kaygısını dile getirerek satın almayı askıya aldığını söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Parag Agrawal, şirketin, kullanıcıların yüzde 5'inden daha azının sahte hesap olduğunu değerlendirdiğini belirtti. Musk ise bu açıklamaya "gülen kaka yığını" emojisiyle yanıt verdi.

Konuyla ilgili bugün bir tweet daha atan Elon Musk, şunları söyledi:

“Yüzde 20 sahte/spam hesap, Twitter’ın söylediğinin 4 katı (daha fazla da olabilir). Benim teklifim Twitter’ın sunduğu SEC dosyasının doğruluğu üzerineydi. Dün, Twitter CEO’su yüzde 5’ten az olduğuna dair kanıt sunmayı reddetti. Kanıt sunmazsa bu anlaşma ilerleyemez”

Twitter iki hafta önce yaptığı açıklamada yılın ilk üç ayında sahte hesapların kullanıcıların tamamının yüzde 5'ini aşmadığını duyurmuştu.

Satış için geçen ay uzlaşmaya varılsa da, anlaşmanın birkaç ay daha sonuçlanması beklenmiyor.