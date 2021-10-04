Elon Musk'la ayrılan Grimes, Komünist Manifesto'yu okurken görüntülendi

T24 Dış Haberler

Kanadalı müzisyen Grimes'ın milyarder eşi Elon Musk'la ayrıldıktan sonra Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından kaleme alınan Komünist Manisfesto'yu okurken görüntülenmesi sosyal medyada gündem oldu.

Fotoğraflar, Elon Musk, bir kez daha Jeff Bezos'u geçip dünyanın en zengin insanları listesinin tepesine çıktıktan bir hafta sonra çekildi. Musk kendini geçmişte bir "sosyalist" olarak nitelendirmişti.

Grimes da geçmişte çektiği bir TikTok videosunda "komünizme giden en hızlı yolun yapay zekadan geçtiğini" söylemişti.

Grimes, Musk ile üç senelik birlikteliğini geçen haftalarda sonlandırmıştı. Musk, ikilinin ayrılmasına rağmen ilişkinini hala iyi olduğunu ve sık sık görüştüklerini ifade etmişti.