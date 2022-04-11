Elon Musk'ın Twitter'ın yönetim kuruluna katılmayacağı açıklandı

T24 Dış Haberler

Twitter CEO'su Parag Agrawal, sosyal medya devinin en büyük hissedarı Elon Musk'ın şirketin yönetim kuruluna katılmama kararı aldığını açıkladı.

Kısa süre önce sosyal medya platformunun hisselerinin yüzde 9.2'sini alan Musk'a yönetim kurulunda bir sandalye teklif edilmişti ve atama cumartesi sabahı yürürlüğe girecekti.

Agrawal, pazar gecesi yaptığı açıklamalarda Musk'ın cumartesi günü kendilerine yönetim kuruluna katılma kararından vazgeçtiğini bildirdiğini aktardı.

Agrawal, "Bunun en iyisi olduğuna inanıyorum. Yönetim kurulunda olsalar da olmasalar da he zaman hissedarlarımızın fikirlerine değer verdik ve vermeye devam edeceğiz. Elon bizim en büyük hissedarımız ve fikirlerine açığız" açıklamasında bulundu.

Twitter CEO'sunun açıklamasından yaklaşık bir saat sonra Musk, 'eliyle ağzını kapayan' emoji paylaştı.

Musk, Twitter'ın en büyük hissedarı olduktan sonra bir tweet düzenleme düğmesi hazırlanması ve Twitter'ın abonelik sistemine değişiklik yapılmasını önermiş; aynı zamanda şirketin San Francisco'daki merkezinin bir evsiz sığınağına dönüştürülmesi fikrini ortaya atmıştı.