Elon Musk'ın SNL sunması yatırımcıları heyecanlandırmıştı; Dogecoin yüzde 35 değer kaybetti

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın Saturday Night Live (SNL) programının sunuculuğunu üstlenmesi üzerine hisseleri yükselteceğini bekleyen Dogecoin yatırımcıları hayal kırıklığına uğradı. Program başlarken 0.69 dolar civarında olan Dogecoin 0.46 dolara kadar geriledi.

Elon Musk'ın sunduğu SNL bölümünün ardından 'meme'lere konu olan kripto para birimi Dogecoin 24 saatte yüzde 35 değer kaybetti.

Program öncesindeki 11 günde, oluşan beklentiyle, Dogecoin 11 günde yüzde 162 değerlenmişti.

Program esnasında Dogecoin ismi ilk Elon Musk'ın annesi Maye Musk tarafından dillendirildi. Anneler Günü hediyesi için heyecanlı olduğunu ifade eden Maye Musk "Umarım hediyem Dogecoin değildir" dedi.

Elon Musk daha sonra programın bir bölümünde kripto para uzmanı Lloyd Ostertag rolüyle karşımıza çıktı. Burada kripto paraların, özellikle de Dogecoin'in son zamanlarda patladığını belirtti. Bu bölümde "Dogecoin Ay'a gidiyor" sözleriyle tamamladı. Dogecoin'in ismi bu şekilde zaman zaman programda geçse de kripto paranın fiyatında beklenen artış yaşanmadı. Tam tersine program esnasında satışlar hızlandı.

Elon Musk'ın ilk SNL duyurusunu yaptığı 28 Nisan'dan düne kadar Dogecoin yüzde 162 yükselmişti.