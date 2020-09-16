Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Turksat 5A'yı uzaya gönderecek

TURKSAT'ın yeni uydusu TURKSAT 5A, 30 Kasım tarihinde uzaya gönderecek. Uyduyu ünlü girişimci Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Florida'daki Cape Canaveral Hava Üssü'nden fırlatacak.

Ulaştırma Bakanı duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, SpaceX'in 30 Kasım'daki Türkiye görevini sosyal medyadan açıklayarak duyurdu. Bakan Karaismailoğlu "Gökyüzünde dengeleri değiştiriyoruz! Türkiye'mizin karada, havada, denizde sahip olduğu büyük vizyonu uzaya taşıyoruz" dedi.

Turksat 5A uydusunun geliştirme çalışmaları Eylül 2011'e kadar dayanıyor. Turkish Aerospace Industries (TAI) tarafından geliştirilen TURKSAT 5A en az yüzde 20 yerli kaynak ve Airbus firması ile işbirliği sonucunda geliştirildi.