Elon Musk'ın sevgilisi şarkıcı Grimes, dünya borsalarını sarsan GameStop olayı için şiir yazdı

Elon Musk'ın sevgilisi şarkıcı Grimes, borsayı alt üst eden GameStop olayını anlatan bir "finans şiiri" yazdı.

The Independent'ta yer alan habere göre, Reddit'te örgütlenen bir grup amatör yatırımcının batık hâlde olan bilgisayar oyunu şirketi GameStop'a yatırım yaparak hisse değerini yüzde 700 oranında artırdığı olayın ardından hedge fonlar büyük zarara uğradı.

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Tesla ve Space X'in CEO'su Elon Musk'ın sevgilisi şarkıcı Grimes, GameStop olayıyla ilgili kendi düşüncelerini anlattığı bir "finans şiir." yazdı.

Şiirde şu ifadeler yer aldı: "Derin okyanusta/ Gözyaşım bir damla/ Dolarım tek bir foton (ışık enerji birimi)/GameStop'un ışığında"