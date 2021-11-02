Elon Musk'ın serveti 335 milyar dolara ulaştı; Güney Afrika'nın milli gelirini aştı

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın serveti Bloomberg Milyarder Endeksi'ne göre 335 milyar dolara ulaştı. Tesla ve SpaceX CEO'sunun net serveti böylelikle iş insanı Warren Buffet'ı üçe katladı.

50 yaşındaki Musk, aynı zamanda, Dünya Bankası verilerine göre, geçen yıl 301,9 milyar dolar milli gelir elde eden anavatanı Güney Afrika'nın tüm gayri safi yurtiçi hasılasından daha fazla paraya sahip.

Ntv'de yer alan habere göre Musk şu anda, Bloomberg endeksine göre 193 milyar dolar ne servete sahip olan dünyanın en zengin ikinci insanı olan Amazon kurucusu Jeff Bezos'un 142 milyar dolar daha fazla paraya sahip.

Tesla etkisi

Bununla birlikte Musk’ın servetindeki son artış Tesla'nın hisselerindeki yüzde 8,5'lik bir artıştan kaynaklandı, çünkü net serveti 2021'de toplam 165 milyar dolar arttı. Multimilyarder, yılın başında şirketin yaklaşık yüzde 22,4'üne sahipti.

Tesla hisseleri, Mart ve Mayıs aylarındaki düşüşlere rağmen, yılın başından bu yana yüzde 65,6 arttı.Geçen hafta, Hertz'in 100 bin Tesla sipariş ettiği haberinin ardından şirketin hisselerinde meydana gelen yüzde 13'lük bir sıçrama ise Musk'ın servetine 36 milyar dolar daha ekledi. Bloomberg'in bildirdiğine göre tarihte ilk kez bir insanın serveti tek günde bu kadar büyük bir artış gördü.