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Dünya

Elon Musk'ın satın alma sürecinde iki Twitter yöneticisi görevden alındı

Twitter, el değiştirme sürecinde kritik pozisyonlarda işe alımların da durdurulduğunu açıkladı

13 Mayıs 2022 11:15

Dünyanın en zengin insanı, Tesla CEO’su Elon Musk’ın 44 milyar dolara Twitter’ı satın alma teklifinin kabul edilmesi üzerine platformun iki yöneticisi görevden alındı. 

BBC’de yer alna habere göre, Elon Musk’ın Twitter’ın yeni sahibi olması beklenirken Twitter, tüketici ve gelir operasyonlarının başındaki iki yöneticinin görevden ayrıldığını doğruladı.

Kavyon Beypour ve Bruce Falck, görevden ayrılmalarının kendi kararları olmadığını söyledi.

Twitter, el değiştirme sürecinde kritik pozisyonlarda işe alımların da durdurulduğunu açıkladı.

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