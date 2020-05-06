Elon Musk'ın eşi müzisyen Grimes, çocuklarına verdikleri "X Æ A-12" isminin anlamını açıkladı

Kanadalı sanatçı Grimes, partneri Tesla CEO'su Elon Musk'ın yeni doğan oğullarına verdiklerini duyurduğu " X Æ A-12 Musk" isminin ne anlama geldiğini deşifre etti.

Grimes, Musk'ın 'bilmecesini' Twitter bildirimlerini dolduran hayranları için çözdü:

"- X, bilinmeyen değişken

- Æ, benim elfçe dilinde Ai'yi yazış şeklim (Aşk ve/veya yapay zeka-artificial intelligence)

- A-12 = Favori uçağımız SR-17'nin önceki modeli. Silahı yok, savunması yok, sadece çok hızlı. Savaşta çok iyi ama kaba kuvvet kullanmıyor

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(A=Archangel, benim favori şarkım)

(Metal fare)"

Açıklamaya rağmen birçok sosyal meda kullanıcısı ismin nasıl söylendiğini veya ne anlama geldiğini anlamadığını ifade etti.

Bebeğin annesi 32 yaşındaki Kanadalı müzisyen Grimes, Şubat ayında hamilelik dönemi hakkında kendi YouTube kanalında yaptığı yayında bebeği 'cinsiyet ayrımı gözetemeden büyüteceklerini' söylemişti.

Gerçek adı Claire Boucher olan müzisyen "Bir cinsel kimlik vermek istemiyorum, belki hayatlarında o kimliği tercih etmeyecek" demişti.