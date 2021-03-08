Elon Musk'ın bir haftalık zararı 27 milyar dolar!

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Tesla hisselerinin değer kaybetmesiyle mart ayının ilk haftasında 27 milyar dolar zarar etti.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre mart ayının ilk haftasında, Tesla hisselerinin yüzde 16'dan fazla değer kaybetmesi nedeniyle SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın 27 milyar dolar kaybetti.

Dünyanın en zenginleri listesinde birinciliği, 193 milyar dolar varlığa sahip Amazon kurucusu Jeff Bezos'a kaptıran Musk, 156.9 milyar dolarla ikinci sırada yer alıyor.

Ham madde sıkıntısı içine düşmemek için iş adamı Elon Musk hızlı davranarak elektrikli araçlar için gerekli olan ham madde nikel üreten madenlere ortak olmuştu.