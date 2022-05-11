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Dünya

Elon Musk'ın annesi, torunu hakkında konuştu: X'e sayı saymasını söylediğinizde 10'dan geri sayıyor

"Sanırım çok fazla SpaceX fırlatışı izledi"

11 Mayıs 2022 16:28

Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk’ın annesi Maye Musk, torunu X- Æ A-12’den bahsettiği tweetinde “X’e sayı saymasını istediğinizde 10’dan geri sayıyor. Sanırım çok fazla SpaceX fırlatışı izledi” dedi.

Elon Musk’ın annesi Maye Musk, Twitter’da bir kullanıcının torunu X- Æ A-12’nin fotoğrafına yaptığı paylaşımı alıntıladı.

Twitter kullanıcısı, X- Æ A-12’nin maket roketle oynadığı bir fotoğrafı paylaşarak Elon Musk’ın “Hayatımda roketlerle bu kadar ilgilenen bir 2 yaşında çocuk görmemiştim. Belki büyüyünce roketler üzerine çalışır” dedi.

Musk’ın annesi de bu tweeti alıntılayarak “X’e sayı saymasını istediğinizde 10’dan geri sayıyor. Sanırım çok fazla SpaceX fırlatışı izledi” yazdı.

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