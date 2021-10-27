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Ekonomi

Elon Musk fotoğrafını paylaşmıştı, kripto para birimi Shiba Inu rekor kırdı

27 Ekim 2021 12:55

Tesla CEO’su Elon Musk’ın köpeğinin cinsinden ilham alınarak piyasaya sürülen kripto para birimi Shiba Inu (SHIB), tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

CoinGecko verilerine göre SHIB'in son yedi gün içerisinde neredeyse iki kat değerlendi. Kendi fiyat rekorunu kıran SHIB, piyasa değeri bakımından en büyük on birinci kripto para durumunda. Son 24 saatte SHIB toplam işlem hacmi ise 10,58 milyar doları gördü.

Son 24 saatte yüzde 30 değer kazanan Shina Inu’nun fiyatı bugün erken saatlerde 0,00005722 dolar ile bir rekor seviyeye ulaştı.

Elon Musk'ın paylaştığı fotoğraf sonrası artışa geçen SHIB'in yükselmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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