Elon Musk: Elektrikli araçları yeniden icat ettim ve insanları roketle Mars'a gönderiyorum, normal biri olacağımı mı sandınız?

ABD'nin popüler talk show programı Saturday Night Live'ı (SNL) sunan Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, programı sunan ilk Asperger sendromlu kişi olduğunu söyledi. Musk, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ilgili "Elektrikli araçları yeniden icat ettim ve insanları roketle Mars'a gönderiyorum, normal biri olacağımı mı sandınız?"

The Guardian'da yer alan habere göre, SNL programının açılışını yapan Elon Musk, sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlara gelen tepkilerle ilgili "Kırdığım biri olduysa şunu söylemek istiyorum, elektrikli araçları yeniden icat ettim ve insanları roketle Mars'a gönderiyorum, normal biri olacağımı mı sandınız?"

Musk, 2018 yılında katıldığı Joe Rogan Show'da esrar içmesiyle ilgili "Çoğu zaman insanlar yaptıkları en salakça şeye indirgenirler. Benim Joe Rogan'ın podcast yayınında esrar içmem gibi. Bu sadece bir kere yaşandı" dedi.

Musk, programda annesi Maye Musk'ı davet etti ve annesi, bu yılki Anneler Günü hediyesini heyecanla beklediğini söyledi. Maye Musk, 'meme' paylaşımlarıyla ortaya çıkan kripto para birimine gönderme yaparak "Umarım Dodgecoin değildir" dedi. Musk, annesinin sözlerine "Evet öyle" diyerek yanıt verdi.

Musk'ın SNL sunuculuğunu üstlenmesi, yapabileceği açıklamalar nedeniyle kripto para birimi Dodgecoin'e yatırım yapanları heyecanlandırmıştı.

Program Miley Cyrus'un şarkı söylemesiyle başladı.