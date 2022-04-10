Elon Musk duyurdu: Tesla, madencilik işine girebilir

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin madencilik işine girebileceğini belirtti. Musk, lityum fiyatlarında görülen hızlı artışın paylaşıldığı bir twitter gönderisinin altına yaptığı yorumda; lityumun dünyanın her yerinde bulunan bir maden olduğunu ancak çıkartılma hızının düşük olduğunu ifade etti.

Musk yorumda şunları kaydetti:

“Lityum fiyatı çılgın seviyelere ulaştı! Tesla, maliyetler artmadığı sürece, madencilik ve rafinaj işine doğrudan girmek zorunda kalabilir. Lityum dünyanın hemen hemen her yerinde olduğu için elementin kendisinde bir eksiklik yok ama çıkarma/iyileştirme hızı yavaş”