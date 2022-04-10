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Ekonomi

Elon Musk duyurdu: Tesla, madencilik işine girebilir

Musk'ın artan lityum fiyatlarına ilişkin yapılan bir twitter paylaşımının altına yaptığı yorum dikkat çekti

10 Nisan 2022 12:41

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin madencilik işine girebileceğini belirtti. Musk, lityum fiyatlarında görülen hızlı artışın paylaşıldığı bir twitter gönderisinin altına yaptığı yorumda; lityumun dünyanın her yerinde bulunan bir maden olduğunu ancak çıkartılma hızının düşük olduğunu ifade etti. 

Musk yorumda şunları kaydetti: 

“Lityum fiyatı çılgın seviyelere ulaştı! Tesla, maliyetler artmadığı sürece, madencilik ve rafinaj işine doğrudan girmek zorunda kalabilir. Lityum dünyanın hemen hemen her yerinde olduğu için elementin kendisinde bir eksiklik yok ama çıkarma/iyileştirme hızı yavaş” 

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