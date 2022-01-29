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Koronavirüs

Elon Musk, Covid-19 kısıtlamalarını hedef aldı: Bu, tiranlığa giden yol

"Halkı yeterince korkutursanız, özgürlüğün kaldırılmasını talep ederler"

29 Ocak 2022 16:28

Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili olarak, "Halkı yeterince korkutursanız, özgürlüğün kaldırılmasını talep ederler. Bu tiranlığa giden yol." dedi.

Teknoloji girişimcisi, Amerikalıları "onlara oy vermemeye" çağırdı ama yine "onların" kim olduğunu netleştirmedi.

DSÖ'yü hedef aldı

Musk, yarın Ottawa'da tüm resmi halk sağlığı önlemlerinin kaldırılması lehine bir protesto düzenlemeyi planlayan ve Kanadalı kamyon şoförlerinden oluşan marjinal grubu desteklerken BM'nin neden "2020 dünya ölüm oranlarını yayımlamadığını" da sorguladı.

Musk tecritler ve sosyal mesafenin muhtemel sonuçlarına ilişkin görüşlerini sık sık paylaşıyor ve Tesla'nın CEO'su, virüsün kendisinin ciddiyetini de sorguladı.

Musk, Mayıs 2020'de podcast sunucusu Joe Rogan'a "ölüm oranının DSÖ'nün söylediğinden çok daha düşük olduğunu", "gerçekten panik oluşmasının istendiğini" ve tecritlerin "temelde anayasanın ihlali" ve "medeni özgürlüklerimizin çiğnenmesi" olduğunu söylemişti.

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