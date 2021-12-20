Elon Musk: Bu sene 11 milyar dolardan fazla vergi ödeyeceğim

T24 Dış Haberler

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, bu sene 11 milyar dolardan fazla vergi ödeyeceğini söyledi.

Milyarderlerden alınan verginin artırılması fikrine karşı yaptığı açıklamalarla sıkça gündeme gelen Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Merak edenler için; bu yıl 11 milyar dolardan fazla vergi ödeyeceğim" dedi.

Geçen hafta sol görüşleriyle öne çıkan ABD senatörü Elizabeth Warren, Musk'ın vergilerini ödemesini ve "beleşçilik yapmayı bırakmasını" söylemişti.

Musk yanıt olarak bu sene tarihteki herhangi bir ABD'liden fazla vergi ödeyeceğini ifade etmişti.

Dünyanın en zengin insanı konumunda bulunan Musk'ın şirketi Tesla, 1 trilyon dolardan değerli durumda.