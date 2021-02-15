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Ekonomi

Elon Musk bu sefer düşürdü: Dogecoin yüzde 20 değer kaybetti

15 Şubat 2021 19:12

Geçen hafta da Bitcoin yüzde 15 artmıştı

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