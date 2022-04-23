Elon Musk, Bill Gates’in fotoğrafını hamile erkek emojisiyle paylaştı: Hızlıca ereksiyon kaybetmeniz gerekirse diye...

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Tesla CEO'su Elon Musk, Microsoft kurucusu Bill Gates'i Apple'ın 'hamile erkek' emojisiyle kıyasladı.

Twitter üzerinden emoji ve Gates'in fotoğrafının yan yana konulmuş halini paylaşan Musk, ''Hızlı bir şekilde ereksiyonunuzu kaybetmeniz gerekirse diye'' yazdı.

Apple'ın hamile erkek emojisine ABD'de özellikle muhafazakar kesimden tepki gelmiş ve tartışma konusu olmuştu. Musk da sık sık sosyal medya platformlarının attığı progresif adımları eleştiriyordu.

Musk, Twitter'ı satın almak için de girişimlerde bulunuyor. Perşembe günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, olası anlaşma için 46,5 milyar dolarlık finansmanın taahhüt edildiği kaydedildi. Musk, teklifini yönetim kurulu yerine direkt hisse sahiplerine götürmeyi planladığını söyledi.