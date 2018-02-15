T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Elon Musk: Beni geçerlerse şapkamı yerim

Hangi roket sisteminin daha iyi ve daha düşük maliyetli olduğu üzerine sosyal medyada tartışma başladı

15 Şubat 2018 14:30

Kurucusu olduğu uzay teknolojileri şirketi SpaceX ile geçen hafta gerçekleştirilen Falcon Heavy testinin başarısının ardından Elon Musk, rakipleri hakkında konuştu. Musk, “Belki bu plan işe yarayabilir, ancak o roket 2023’ten önce bir ulusal güvenlik aracını uzaya fırlatırsa, şapkamın bir kenarını hardala batırarak yerim” dedi. Tartışma, sosyal medyada gündem oldu.

Habertürk’ün haberine göre, ULA’nın Delta IV Heavy roketinin, SpaceX’in Falcon Heavy roket sisteminden daha üstün olduğunu ifade eden uzay mühendisi Doug Ellison’ın Twitter paylaşımları, Musk’ın tepkisini çekti. Hangi roket sisteminin daha iyi ve daha düşük maliyetli olduğu üzerine başlayan tartışmaya ULA’nın CEO’su Tory Bruno da dahil oldu.

"Hardala batırıp..."

Musk’ın “Falcon Heavy’nin maliyeti 150 milyon dolar, karşılaştırma yapılan Delta Heavy’nin maliyeti ise 400 milyon doların üzerinde” tweet’ine karşılık olarak Bruno, “Merhaba @elonmusk, Heavy fırlatmanı tekrar tebrik ederim. Açıklama yapayım: Delta IV Heavy, yaklaşık 350 milyon dolara mal oluyor” cevabını verdi.

Tartışmaya dahil olan farklı isimler ULA’nın Delta IV’ün maliyetini düşürmek için yaptığı çalışmalara dikkat çekince ise Elon Musk, uzay çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

“Belki bu plan işe yarayabilir, ancak o roket 2023’ten önce bir ulusal güvenlik aracını uzaya fırlatırsa, şapkamın bir kenarını hardala batırarak yerim.”

ETİKETLER

elon muskBeni geçerlerse şapkamı yerimFalcon Heavyroket sistemi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24