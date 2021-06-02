Elon Musk 'Baby Shark' tweeti attı, hisseler fırladı

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Tesla CEO'su Elon Musk'ın çocuklar için hazırlanan 'Baby Shark' şarkısıyla ilgili bir tweet atmasının ardından parçanın yapımcısının hisse sahiplerinden Samsung Publishing Co.'nun hisse değeri bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Bloomberg'in aktardığına göre şarkının yapımcısı SmartStudy Co.'nun hisselerinin yüzde 19.43'üne sahip olan şirketin hisseleri Musk'ın tweetinden sonra yüzde 10 değer kazandı.

Musk Asya piyasalarının açık olduğu saatlerde bir paylaşımda bulunarak, "Baby Shark hepsini eziyor! İnsanlardan çok izlendi" yazdı ve şarkının videosunu paylaştı. Samsung Publishing Co.'nun yükselişi Musk'ın kripto para piyasaları üzerindeki etkisini bir kez daha gösterdi.

Baby Shark şarkısı 2018'de bir YouTube fenomeni haline gelmişti. Video Youtube'da neredeyse 8.7 milyar kez izlendi ve birkaç defa Billboard listelerine girdi.