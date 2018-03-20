T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Elon Musk: Babam kadar kötüdür ki inanamazsınız

"Benim babam, şeytanın üzerinde ayrıntısıyla düşündüğü bir planıdır"

20 Mart 2018 04:46

SPACEX ve Tesla'nın sahibi Amerikalı girişimci Elon Musk, Rolling Stones Dergisi'ne verdiği röportajda, gözyaşları içinde babası Errol Musk'ın ne kadar kötü bir kişi olduğunu anlattı.

Musk, Güney Afrika'da yaşayan ve başarılı bir mühendis olan 72 yaşındaki babası için "Benim babam, şeytanın üzerinde ayrıntısıyla düşündüğü bir planıdır. O, aklınıza gelebilecek her türlü kötülüğü yapmış birisidir. O kadar kötüdür ki inanamazsınız" dedi.

Diyetisyen ve model olan annesinin de kendisiyle ilgilenemediğini belirten Musk, "Beni anne-babamdan çok kitaplar, özellikle Isaac Asimov'un kitapları büyüttü" ifadesini kullandı. Madencilik ve inşaat sektöründe 30 yaşına gelmeden milyoner olan Errol Musk'un ise oğluna yanıtı gecikmedi. Hayatında yaptığı en büyük kötülüğün evine giren silahlı 6 kişiden 3'ünü silahla öldürmek olduğunu ifade eden Errol Musk, "Ancak mahkeme hakkımda meşru müdafadan beraat verdi. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle ne ben ne de 3 çocuğumuzun annesi Maye, Elon ile çok fazla ilgilenemedik. Ama Elon'ın artık büyümesi gerekiyor. Şımarık bir çocuk gibi davranıyor. İstediğini alamadığı için şimdi bana 'Şeytan' diyor" diye konuştu.

ETİKETLER

Elon Muskerrol muskgüney afrikagirişimbabaşeytan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24