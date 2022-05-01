Elon Musk atları algılayamayan Teslaları savundu

Tesla'nın sofistike kameraları, sensörleri ve radarı, elektrikli araçların kar yağışının yoğunluğundan yaklaşan acil durum araçlarına kadar yoldaki her türlü tehlikeyi algılamasını sağlıyor.

Fakat bu hafta Teksas'taki bir Tesla sürücüsü, aracın güçlü yapay zeka sistemlerinin iş 4 ayaklı türün yarattığı tehlikelere gelince bir kör noktası olduğunu fark etti.

Emekli mühendis C. Biggs, Twitter'da, bir arabaya servis noktasında at sırtında Stetson şapka takmış üç adamın arkasında beklerken aracından bir video paylaştı. Videoda Tesla dokunmatik ekranının hayvanları tanımakta zorlandığı görülüyor.

Biggs "Tesla yazılımının Whataburger'daki arabaya servis noktasındaki atları daha iyi tanımasını sağlayabilir miyiz? Burası Teksas, bilirsin" diye yazdı ve espri yaptığını göstermek için "jk" eklerken, Elon Musk da dahil birkaç hesabı etiketledi.



Yaklaşık 12 saat sonra Musk tweet'e şu yanıtı verdi:

"Araba orada bir şey olduğunu biliyor, sadece henüz at olduklarını bilmiyor ama bilecek. Köpekler, kediler ve diğer birçok hayvan da algılanacak."