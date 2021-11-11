Elon Musk, 5 milyar dolar değerinde Tesla hissesi sattı

Tesla CEO'su Elon Musk, elektrikli araba üreticisindeki yaklaşık 5 milyar dolar değerindeki hissesini sattı.

Yayımlanan mali kayıtlara göre Musk, bu satışın 1.1 miyar dolarlık bölümünü 14 Eylül'de, yani anketi yapmasından önce planlamıştı.

Satıştan önce 170.5 milyon Tesla hissesi bulunan Musk'ın hala 166 milyon adet hissesi bulunuyor.

Musk'ın cumartesi günü başlattığı ankette 3.5 milyondan fazla Twitter kullanıcısı oy kullandı ve yüzde 58'i Tesla CEO'sunun hisselerini satmasına destek verdi. Musk, bu anketin sonuçlarına uyacağına söz vermişti.

Anket sonrası Tesla'nın hisseleri 2 günde yüzde 16 değer kaybetmişti.