Elneny: Arsenal'e geri dönebilmek için Beşiktaş'ta çok çalıştım

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performansla Arsenal'e geri dönen Mohamed Elneny, İngiliz ekibiyle yeni sözleşme imzalamak istediğini söyledi.

Evening Standard'a konuşan Arsenal'ın Mısırlı futbolcusu kulübüne sadık olduğunu ve yeni sözleşme imzalamak istediğini dile getirdi.

Arsenal'da mutlu olduğunu söyleyen Elneny, ''Arsenal'a daima sadığım. Yeni sözleşme teklif ederlerse memnuniyetle imzalarım.'' dedi.

"Beşiktaş'ta gerçekten çok çalıştım"

''Beşiktaş'tayken geri dönmeyi bekliyordum çünkü her zaman bu büyük takımla olmak istedim ve Arsenal'da olmaktan gerçekten çok mutluyum. Kiralık olarak gittiğimde her zaman Arsenal kadrosunda olmak için geri dönmem gerektiğini düşünüyordum, aynı şimdi olduğu gibi oynamak istiyordum. Bu yüzden Beşiktaş'ta gerçekten çok çalıştım ve daha güçlü geri gelmek için kendimi orada geliştirdim.''