'Elmas telefon' krize rağmen yok sattı

Tiffany firmasının Japonya'da piyasaya sürdüğü 214 bin YTL) ( 13 milyon Yen) değerindeki 10 adet elmas kaplama telefon, 3 gün içerisinde alıcı buldu.

Softbank cep telefon firması, Tiffany ve teknoloji şirketi Sharp'ın ortaklaşa ürettiği 823SH marka telefonun üzerinde 18.34 karatlık 537 adet elmas bulunuyor.



Yeni nesil cep telefonu özelliklerinin tamamını barındıran 'elmas telefon'ların bu kadar çabuk satılmasına şaşıran firma yetkilileri, 'Ürünün piyasaya çıkış tarihi mali kriz patlak vermeden önce kararlaştırılmıştı. Kriz nedeniyle müşteri bulmakta sorun yaşamaktan endişe ediyorduk. Ancak beklenen olmadı' diye konuştu.