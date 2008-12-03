Elmas patronu Türkiye’de

Dünyadaki sayılı elmas madenlerine sahip olan Sri Lanka’nın Devlet Başkanı Türkiye’ye geldi. ‘’Elmas Patronu’’ ülkenin başkanının iki elindeki altın ve elmaslarla süslü yüzükler dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil ile görüşen Sri Lanka Devlet Başkanı, kıyafeti ile de dikkat çekti. Sri Lanka Cumhurbaşkanı Mahinda Rajapaksa’nın ziyareti bu ülkeden Türkiye’ye Devlet Başkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret oldu.



İki ülke arasında Suçluların İadesi ve Hava Ulaştırma Anlaşmaları da imzalandı. Sri Lanka ile Türkiye arasında 100 milyon dolarlık bir ticaret hacmi bulunuyor. 4 Aralık gününe kadar temaslarını sürdürecek olan konuk Devlet Başkanı, Ankara ve İstanbul’da savunma sanayii ve gemicilik sektörü temsilcileri ile de görüşecek.



Dicaprio’nun filmi



Sri Lanka dünyanın önemli elmas üreticilerinin başında geliyor. Ünlü sanatçı Leonardo Di Caprio’nun, ‘’Kanlı elmas’’ filmi de Sri Lanka ve Siera Leone’de çekilmişti. Resmi adı Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti olan ülke, Hindistan'ın güneyinde ve Hint Okyanusunda bulunuyor. 1972’ye kadar adı Seylan olan ülkede 25 milyon kişi yaşıyor.



Yıllardır iç savaşın hüküm sürdüğü ve Tamil gerillaları ile çatışmaların olduğu ülkede ayrılıkçı gerillalar, ülkenin kuzeyinde ‘’Tamil Eelam’’ adında bağımsız bir devlet kurmak istiyor. Bin 340 kilometrelik sahil şeridine sahip ülkenin yüzde 70’i Budistlerden yüzde 8’i Müslümanlardan oluşuyor. Ülkede kauçuk, çay, Hindistan cevizi üretiminin yanı sıra elmas madenleri de önemli yer tutuyor.



Çankaya’da onuruna yemek verildi



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Mahinda Rajapaksa onuruna Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verdi.



Gül ve eşi Hayrünnisa Gül ile Rajapaksa ve eşi Shiranthi Rajapaksa davetlileri, yemeğin verildiği ''2 numaralı Resepsiyon Salonu''nun girişinde karşıladı.



Yemeğe, TBMM Başkanı Köksal Toptan ve eşi Saime Toptan, Devlet Bakanı Mehmet Aydın ve eşi Nihal Aydın, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ile diğer davetliler katıldı.



Cumhurbaşkanı Gül, yemek öncesinde yaptığı konuşmada, Rajapaksa'nın ziyaretinin Sri Lanka'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı seviyesinde yapılan ilk ziyaret olarak tarihi özellik taşıdığını belirterek, iki ülke halkları arasındaki ilişkilerin yüzyıllar öncesine dayandığını kaydetti. Gül, ilişkilerin son yıllardaki gelişiminde Rajapaksa'nın kişisel ilgisinin önemli rol oynadığını vurguladı.



Sri Lanka Cumhurbaşkanı Mahinda Rajapaksa da konuşmasına, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tarih öğrenirken Osmanlı İmparatorluğu'ndan ve İstanbul'dan çok etkilendiğini anlattı. Rajapaksa, bu yüzden İstanbul'a yapacağı ziyareti sabırsızlıkla beklediğini söyledi.



Rajapaksa, ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmasına katkıda bulunacağına işaret etti.



Bu arada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sri Lanka Cumhurbaşkanı Rajapaksa ile saat 19.00'da yapacağı duyurulan görüşme, İstanbul ziyareti nedeniyle iptal edildi.



Başbakan Erdoğan, ziyareti nedeniyle Çankaya Köşkü'ndeki akşam yemeğine de katılmadı.

