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Spor

'Elmas' Fenerbahçe'de parlayacak!

17 yaşındaki genç futbolcu, tercih ettiği '10 numara' pozisyonunun yanı sıra kanatlarda da oynayabiliyor

17 Temmuz 2017 12:39

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 99 doğumlu Makedonyalı orta saha Elif Elmas ile anlaşma sağladı. Genç futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde sarı-lacivertliler tarafından açıklanması ve imzaların atılması bekleniyor.

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Henüz 17 yaşında olan orta saha oyuncusu,  Avrupa'da geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor. Elmas, orta sahada '10 numara' pozisyonunda oynamasının yanı sıra hücumda kanatlarda da oynayabiliyor. Elif Elmas, transfer edilmesi halinde 18 yaşını doldurmadığı için FIFA kuralları gereğince ocak ayına kadar Fenerbahçe forması giyemeyecek.

Makedonya Ligi'nde Rabotnicki forması giyen genç futbolcu, geçen sezon 33 maçta 6 gol ve 7 asistlik performansıyla yaşına göre oldukça dikkati çeken bir grafik çizdi.

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