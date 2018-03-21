Elmas: Faizler düşsün, konut satışları artar

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) açıkladığı şubat ayı konut satış istatistiklerini değerlendiren Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z.Altan Elmas, vatandaşların daha rahat konut alması için faizlerin aşağı çekilmesini ve bankaların da bu konuda ellerini taşın altına koymaları gerektiğini söyledi.

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (Konutder) Başkanı Z.Altan Elmas, TÜİK tarafından açıklanan \'Konut Satış İstatistikleri\'ni değerlendirdi. Elmas, \"Açıklanan rakamları geçen yıla göre kıyasladığımızda düşük kalsa da satışların 96 bin bandında seyretmesi önemli. Kampanyalı ve peşin satış sisteminin bu süreçte daha avantajlı olduğunu ve tüketicinin buna yöneldiğini görüyoruz. Kişiye özel ödeme planları ve peşin alımdaki ciddi indirim oranlarıyla konut satışlarının önümüzdeki aylarda yükseleceğini öngörüyoruz. İster oturmak için alanlar ister yatırım yapmak isteyenler bu fırsatı kaçırmamalı\" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde şubatta satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,4 azalışla 95 bin 953 olarak gerçekleşti.

\"FAİZLER DÜŞSÜN, KONUT SATIŞLARI ARTAR\"

Faizler düştüğünde konut satışlarının artacağını belirten Elmas, \"İpotekli satışlara baktığımızda da 27 bin konut satışı ile 2017 yılının Şubat ayına göre yüzde 27,8 oranında düşüş yaşandığını görüyoruz. Vatandaşın daha rahat konut alabilmesi için faizlerin aşağıya çekilmesi lazım. Bankalar bu konuda elini taşın altına koyarak faizler konusunda rahatlatıcı adımlar atmalıdır\" diye konuştu.

\"2018’DE YABANCIYA SATIŞTA REKOR BEKLİYORUZ\"

2018 yılında yabancıya satışta rekor beklediklerini vurgulayan Elmas, \"Yabancıya konut satışlarının düzenli bir biçimde arttığını görüyoruz. 2017 yılının Şubat ayına göre yüzde 32,4 oranında artış ile bin 729 adet konut satışı gerçekleşti. 2017 yılında yabancıya rekor seviyede konut satışı gerçekleştirmiştik. 2018 yılında da yabancıya satışların rekor düzeyinde artarak süreceğini görüyoruz. Yabancıya satıştaki yükseliş, yabancının içte ve dıştaki algı operasyonlarına rağmen Türkiye’ye güvendiğini göstermektedir. Bu yükseliş, Eximbank imkanlarından da yararlanılmasıyla hem ülke hem de sektör adına beklentimizin üstüne çıkacaktır\" dedi.

\"2018 ÇOK DAHA BAŞARILI BİR YIL OLACAK\"

\"Türkiye\'deki hızlı kentleşme süreci gayrimenkul sektörünün geleceğinin parlak olacağının göstergesi\" diyen Elmas, \"2018 yılında hayata geçmesi planlanan konut sandığı sayesinde dar gelirli vatandaşımızın da konut sahibi olması sağlanacaktır.Gayrimenkul ile ilgili alınacak olan yeni kararlar, devreden KDV\'nin iadesi, kentsel dönüşümü hızlandıracak olan yeni teşvikler, kira yardımının 36 aya çıkarılması gibi adımlar iledevam eden gayrimenkul yatırımları, Türk ekonomisine ivme kazandırmaya devam edecek\" şeklinde konuştu.

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