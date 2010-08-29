-ELMANIN DA GEN HARİTASI TAMAM ROMA (A.A) - 29.08.2010 - Elmanın ilk kez gen haritasını çıkarmayı başaran bilimadamları, aralarında dinozorların da bulunduğu birçok türün yeryüzünden silinmesine yol açan felaketin ardından, hayatta kalabilmek için elmanın da genetik değişikliğe uğradığını düşünüyorlar. İtalya'daki l'Instituto Agrario di San Michele all'Adige tarafından uluslararası düzeyde yürütülen ve Nature Genetics dergisinde bugün yayımlanan bir makaleye göre, 50 milyon yılı aşkın bir zaman önce "malus domestica"nın (elma) atası "Pyraea"nin genlerinde meydana gelen bir "duplikasyon" (bir kromozomun bir parçasının o kromozom üzerinde iki veya daha fazla sayıda tekrarla görülmesi şeklindeki kromozom anomalisi) kromozom sayısının 9'dan 17'ye çıkmasına neden oldu. İtalyan, Fransız, Yeni Zelandalı, Belçikalı ve Amerikalı araştırmacılardan oluşan ekip, bu köklü değişikliğin, "rosaceae" ailesinden şeftali, ahududu ve çileğin 7 ila 9 kromozomu bulunurken, elmanın neden 17 kromozoma sahip bulunduğunu açıkladığını belirttiler. Bu duplikasyonun 50 ila 65 milyon yıl önce meydana geldiğini düşünen bilimadamları, "Bunun, özellikle dinozorların da aralarında bulunduğu diğer birçok türün yeryüzünden silinmesine yol açan kitlesel tahribe karşı bir hayatta kalma tepkisi olduğunu düşünüyoruz" dediler. Kavak gibi başka türlerin de aynı zamanda benzer bir evrim yaşadığı belirtiliyor. Araştırmaya katılan Yeni Zelandalı bilimadamları, elmanın gen haritasını çıkarmalarının ardından, artık tüketicilerin en çok tercih ettikleri çıtır çıtır, sulu ve tatlı elmayı belirleyen karakteristik genleri de ortaya çıkarabileceklerini belirttiler. Türkiye'de özellikle ılıman bölgelerde çokça yetiştirilen ve tüketilen meyva olan elmanın gen haritasının çıkarılmasıyla ilk kez çilek, kayısı, şeftali, armut gibi birçok türün bulunduğu "rosaceae" ailesinden bir bitkinin gen haritası tamamlanmış oldu.