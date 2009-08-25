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Yaşam

Elmanın ana vatanı cennet bahçesi

İngiliz bilim adamları, elmanın ana vatanının, Kazakistan' daki 'cennet bahçeleri olduğunu ve buradan yayıldığını iddia etti.

25 Ağustos 2009 03:00

İngiliz bilim adamları, elmanın ana vatanının, Kazakistan' daki 'cennet bahçeleri olduğunu ve buradan yayıldığını iddia etti.

Oxford Üniversitesi biyologları, son teknolojiyle elma DNA’sı üzerinde yaptıkları araştırmalara dayanarak, gezegende yenilebilir ilk tatlı elmanın Kazakistan’ın Çin sınırına yakın dağlarında 2 bin metre yükseklikte yetiştiği görüşünü ortaya attı.

Günümüz elma türlerinin ‘atalarının’ halen bu dağlarda doğal ortamda yabani halde yetiştiğini belirten ‘Elmanın Tarihi’ kitabının yazarı Dr. Barrie Juniper, eski dönemde buranın farklı meyve ağaçlarından oluşan ormanlarla kaplı olduğunu kaydetti.

Buluşun bilim çevrelerinde şaşkınlıkla karşılandığını vurgulayan Oxford’lu uzmanlar ‘Granny Smith’ ve ‘Cox’s Orange Pippin’ gibi birçok İngiliz elma türünün de bilinenin aksine farklı meyvelerin hibriti değil, Kazak elmalarının ‘torunları’ olduğunu belirtti. Juniper, elmanın gezegene önce tatlı ve sulu elmaları seven ayılar, daha sonra da atlar vasıtasıyla yayıldığını söyledi.

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