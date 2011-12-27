-Elmander'in, parmağına takılan vida alındı İSTANBUL (A.A) - 27.12.2011 - Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ve 18. haftadaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Ligde 34 maçlık bölümün ilk yarısının tamamlanmasının ardından 5 gün izin yapan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarı hazırlıkları için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk çalışmasını basına kapalı yaptı. Daha önce el parmağından yaşadığı sakatlık nedeniyle parmağına vida takılan Elmander'in ülkesi İsveç'te geçirdiği operasyonda vidasının alındığı, futbolcunun 30 Aralık Cuma günü takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi. Yekta Kurtuluş ve Sabri Sarıoğlu'nun salonda ve sahada takımdan ayrı çalışmalar yaptıkları kaydedildi. Galatasaray Futbol Takımı, hazırlıklarını yarın öğlen saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.