'Elmander'i, kalbini kırmadan yollayacağız'

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, kadroda düşünülmeyen oyuncuları açıklardı. Aysal, "Elmander, Cluio ve Ujfalusi ile yolları ayırma kararı aldık. Onların kalbini de kırmadan yollamak önemli" dedi.

Galatasaray'da 2. kez başkanlığa seçilen Ünal Aysal, Elmander hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Aysal şöyle konuştu:

"Kadromuzdan gönderilecek isimler belli. Hocamız onları tespit etti. Ama hepsi G.Saray’a hizmet etmiş isimler. Elmander, Cluio ve Ujfalusi ile yolları ayırma kararı aldık. Onların kalbini de kırmadan yollamak önemli. Mesela Elmander. Çok sevdiğimiz, bize çok faydası olan bir oyuncu. Ama geçen sene yaşadığı şansızlık ortada. Ayrıca o bölgeye Burak, Drogba gibi isimleri de aldık. Her oyuncunun kalbinden geçen oynamaktır. Bu yüzden de yolları ayırma kararı aldık.

Culio, kiralık gittiği 2 sene boyunca oynadığı takımların en iyisiydi. Tahmin ediyorum ki performansı sonrası bu sene de kendine iyi bir takım bulacaktır. Böylece zaten 3 tane yabancı oyuncu kontenjanı kendiliğinden boşalıyor. Zaten bizim de devreye sokacağımız yabancı sayısı üçten fazla değil.”