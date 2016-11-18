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Spor

Elmander ve Lincoln'den başkası çıkmadı!

17 yıldır Kadıköy'de maç kazanamayan Galatasaray, yabancılarından verim alamıyor

18 Kasım 2016 12:11

Galatasaray, Kadıköy'de oynadığı son 17 yıldaki maçlarda Cassio Lincoln ve Johan Elmander dışında Fenerbahçe'ye gol atan yabancı oyuncu çıkmadı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 20 Kasım Pazar günü oynanacak derbi öncesi, ilginç bir istatistik dikkat çekiyor.

Galatasaray'ın Kadıköy'de kazanamadığı 17 maçlık süreçte yabancı futbolcular sadece iki gol bulabildi. Bu isimler Lincoln ve Elmander oldu.

Kadrosunda her zaman çok önemli yabancı yıldızlar barındıran Galatasaray'la ilgili bu istatistik büyük şaşkınlık yaratıyor. Pazar bu tablonun değişip değişmeyeceği merakla bekleniyor.

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GalatasarayFenerbahçeCassio LincolnJohan Elmander

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