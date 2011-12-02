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Spor

Elmander derbi'de oynayabilecek İSTANBUL (A.A)

02 Aralık 2011 18:10

-Elmander derbi'de oynayabilecek İSTANBUL (A.A) - 02.12.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Elmander'in 2 maçlık cezasını 1'e indirdi. İsveçli futbolcu, 7 Aralık'taki Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek. TFF Tahkim Kurulu olağanüstü toplanarak, Galatasaray Kulübü'nün, Sivasspor maçında futbolcuları Engin Baytar ve Johan Elmander'in gördüğü kırmızı kartlara yaptığı itirazları görüştü.  Kurul, izlenen müsabaka görüntüleri ve dosyada bulunan bilgi ve belgeler doğrultusunda futbolcu Elmander'in rakip takım sporcusuna yönelik eylemini kasten gerçekleştirmediğine karar vererek, Galatasaray'ın itirazını kısmen kabul etti.  Tahkim Kurulu, PFDK'nın futbolcuya, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 45. maddesi uyarınca verdiği 2 resmi müsabakadan men cezasında FDT'nin 14. maddesinin tatbiki ile 1 maç indirim yapılarak, cezanın neticeten 1 resmi müsabakadan men cezası olarak tayinine, PFDK kararının bu şekilde düzeltilerek oybirliğiyle onanmasını kararlaştırdı.  Elmander, bu kararla, yarınki Gençlerbirliği maçında cezasını çekmesinin ardından, 7 Aralık Çarşamba günü Fenerbahçe ile oynanacak derbide takımındaki yerini alabilecek.  -Engin'in 2 maçlık cezası onandı- TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Engin Baytar için yapılan itirazı ise reddetti.  Kurul, yapılan incelemede, PFDK'nın verdiği 2 maçlık cezada bir isabetsizlik olmadığını kararlaştırarak, 2 maçlık cezayı onadı.  Engin, yarınki Gençlerbirliği maçıyla birlikte, Fenerbahçe ile 7 Aralık Çarşamba günü oynanacak derbide de oynayamayacak. 

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