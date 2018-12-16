Elmalı'nın tarihi yeniden canlandırıldı

Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Elmalı ilçesinde tarihi geçmişi olan çarşı ve sokakların bulunduğu bölge, restorasyon ve yenileme çalışmalarıyla yeniden canlandı. Yöreye özgü mimari dokuyla 250\'nin üzerindeki yapının restore edildiği bölge ilgi odağı oldu.

Elmalı\'nın geçmiş dönemlerde merkezi olan ancak şehrin genişlemesiyle cazibesini yitiren, aralarında koruma altındaki yapıların da bulunduğu bölgede, Elmalı Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın desteğiyle restorasyon ve düzenleme çalışması başlatıldı. İkişer, üçer katlı, yöreye özgü mimari dokusu bulunan ev ve iş yerlerinin bulunduğu kentin en eski yerleşim yerlerinden başta Hanönü Sokak olmak üzere Yoncalık, Beyhamamı, Uzunköprü, Dikiciler, Demirciler, Hıdırlık, Eğrekler geçidi ve Şakir Akça sokaklarındaki çalışma Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu\'ndan alınan izinle yapıldı.

250\'NİN ÜZERİNDE YAPI RESTORE EDİLDİ

Geçen yıl mart ayında başlayan proje kapsamında aralarında Helvacılar ve Demirciler çarşılarının da bulunduğu iş yerleri ve evlerin alt yapı, dış cephe, çatı, yol ve kaldırım düzenlemeleri yapıldı. Toplam 3 milyon 480 bin liralık bütçeye sahip proje tamamlanma aşamasına gelirken, kişilere ait 250\'nin üzerindeki ev ve iş yerinin eski ve yıpranmış bölümleri ahşap ürünlerle yenilenerek, restore edildi. Bölgeye bazı kamu kurumlarının taşınması için de Elmalı\'nın mimari dokusuna uygun 3 katlı yeni bina yapıldı. Çalışmalarla bölge tarihi görünümünün yanında eski cazibesine de kavuştu.

\'5 ÇARŞI VE 7 SOKAKTAN OLUŞAN BÜYÜK BİR BÖLGE\'

Elmalı Belediye Başkanı Ak Partili Ümit Öztekin, \"Hanönü Sokak, Elmalı\'nın yüzyıllar boyunca ticaret merkezi ve şehir merkezi olarak kullanılan ve son 40- 50 yıldır da terk edilmiş bir bölgesiydi. Burası Helvacılar Çarşısı ve Demirciler Çarşısı başta olmak üzere 5 çarşı ve 7 sokaktan oluşan büyük bir bölge. Buradaki 250\'nin üzerinde tarihi evi restore ettik. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu\'nun gözetiminde, denetiminde restorasyon çalışmaları tamamlandı. 250\'nin üzerindeki yapı yüzyıllar öncesine yeniden dönüştürüldü\" dedi.

\'100 YIL ÖNCEKİ HALİNE YENİDEN DÖNDÜRDÜK\'

Eskiden bu bölgenin çok hareketli, çok canlı, ticaretin ve üretimin merkezi halinde olduğunu hatırlatan Ümit Öztekin, \"Ama son yıllarda modern şehirleşmenin getirdiği sonuçlarla şehir yeni apartmanlara, yeni bölgelere kayınca bu güzelim sokak adeta terk edilmişti. Elmalı\'da hummalı bir çalışma yaptık. Antalya Valiliğimizin desteğiyle bölgede büyük bir restorasyonu tamamladık. Elmalı\'yı 100 yıl önceki haline yeniden döndürdük. Halen bu çarşıları gezdiğinizde yüzyılların esnafının birbiriyle muhabbetini, hala yüzyıllar öncesinden gelen demircilerin, bakırcıların seslerini, kokularını, onları yaşamak, hissetmek hala mümkün. Gerçekten Elmalı Türkiye\'nin Safranbolu, Beypazarı, Taraklı gibi 3-5 tane çok nadir, özel yerlerinden biri. Antalya\'nın kadim şehri Elmalı\'ya bütün herkesi bekliyoruz\" diye konuştu.

\'ÇARŞIMIZ ESKİ CANLILIĞINA KAVUŞTU\'

Bölgede yürütülen restorasyon çalışmaları en çok iş yerleri eskimiş görüntüsünden kurtulan esnafı memnun etti. Kuruyemişçi Ahmet Millioğlu, \"Çarşımız eski canlılığına kavuştu. Yazın daha hareketli oluyor. Leblebiciler Çarşısı, Elmalı\'nın gezilip görülecek çarşılarından biridir\" dedi.

\'GÖRÜNÜMÜ O KADAR KÖTÜYDÜ Kİ\'

Berber Ahmet Özekin, \"Mesleğimi 60 senedir icra ediyorum. 40 senedir de bu sokakta, bu dükkandayım. Daha önce bu sokakta yere iğne atsan duramazdın. O kadar yoğun iş vardı. Tabii buradaki esnaf çekildi, bazıları meslek değiştirdi. Ama görünümü o kadar kötüydü ki dışarıdan gelen misafirlere karşı mahcup edici bir durum vardı. Başkanımız çok güzel bir uğraşla buraları güzelleştirdi\" diye konuştu.

\'ESNAF DÜKKANLARINI DOLDURMAYA BAŞLADI\'

Manifaturacı Ömer Lök, \"Çocukluğumu bu sokakta yaşadım. İş yerim dedemden babama, babamdan da bana kaldı. Bu çalışmaları yapan belediyemiz ve Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na teşekkür ediyorum. Daha önce köhne bir yerdi, şimdi tekrar canlanmasıyla birlikte esnaf dükkanlarını doldurmaya başladı\" dedi.

\'HAKİKATEN ÇOK GÜZEL BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTU\'

Yorgancı Süleyman Ertuğrul, şöyle dedi:

\"Ben yorgancılığa yarım asırdır devam etmekteyim. Çıraklığım döneminde bu arastadaydım, eniştemin yanında çırak olarak çalıştım. Daha sonraki yıllarda da kalfalık ve ustalık döneminde de bu arastada çalıştım. Daha önceki yıllarda Elmalı\'nın kalbi burada atıyordu. Öyle ki Elmalı\'nın sanayisi buradaydı. Bütün meslek grupları bu arastada mevcuttu. Daha sonraki yıllarda bir kısmı gitti. Sanayi Çarşısı yapıldıktan sonra da bütün esnaf aşağı çekilince maalesef dükkanların çoğu boşaldı. Esnaf grubu da tamamen aşağı dağıldı. Demirciler, Helvacılar çarşıları, Hanönü Sokağı terk edilmiş görünüme geldi. Sonraki yıllarda sokak çalışmaları başlayınca bu dükkanlar restore oldu ve bu yıl da bitince hakikaten çok güzel bir görünüme kavuştu.\"

Ayakkabıcı Niyazi Mustafa Solak, \"39 yıldır bu sokakta esnaflık yapmaktayım. İlk defa bu şekilde bir hizmete şahitlik ediyorum\" dedi.

\'SOKAĞIMIZ CIVIL CIVIL\'

Kalaycı Recep Öztekin de \"Bu dükkan babadan, dededen kalma. Biz 30- 40 yıldır kalaycılık yapmaktayız. Daha önceden bu sokak köhne ve tamamen ucube bir yerdi. Ama şimdi fevkalade güzel oldu. Her gelen bu sokağa uğruyor. Sokağımız cıvıl cıvıl ve müşterilere de farklılık arz etti. Gelen görmek, fotoğraf çektirmek istiyor\" diye konuştu.



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