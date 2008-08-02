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Sağlık

Elmalı Dilimler

Bu şirin elmalı turtalar, meyveyle arası olmayan çocuklara bile meyveyi sevdirecek.

02 Ağustos 2008 03:00



Hazırlama süresi: 15 dakika

8 kişilik

Gerekli malzemeler

4 yumurta 
2 su bardağı tozşeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı fındık yağı 
3.5 su bardağı un
2 paket kabartma tozu 
1 tatlı kaşığı tarçın
Yarım çay kaşığı toz karanfil
1 kg elma
1 su bardağı file fındık
1 çay bardağı kuşüzümü 
Tuz
Pudraşeker

Hazırlanışı

Yumurta, şeker ve tuzu mikserle çırpıp süt ve fındık yağını ilave edin. Önce birlikte elediğiniz un ile kabartma tozunu, ardından da baharatı karışıma ekleyip birlikte karıştırın. Hazırladığınız karışımı yağlanmış unlanmış minik kek kalıplarına dökün. Yıkayıp soyduğunuz elmaları ince
dilimleyip kek hamurunun üzerine sırt sırta dizin. Üzerine file fındık ve kuşüzümü serpiştirin. 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Pudraşeker ve arzu ettiğiniz bir sos ile süsleyip servis yapın.

(Lezzet)

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