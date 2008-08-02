Elmalı Dilimler





Hazırlama süresi: 15 dakika



8 kişilik



Gerekli malzemeler



4 yumurta

2 su bardağı tozşeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı fındık yağı

3.5 su bardağı un

2 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı toz karanfil

1 kg elma

1 su bardağı file fındık

1 çay bardağı kuşüzümü

Tuz

Pudraşeker



Hazırlanışı



Yumurta, şeker ve tuzu mikserle çırpıp süt ve fındık yağını ilave edin. Önce birlikte elediğiniz un ile kabartma tozunu, ardından da baharatı karışıma ekleyip birlikte karıştırın. Hazırladığınız karışımı yağlanmış unlanmış minik kek kalıplarına dökün. Yıkayıp soyduğunuz elmaları ince

dilimleyip kek hamurunun üzerine sırt sırta dizin. Üzerine file fındık ve kuşüzümü serpiştirin. 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Pudraşeker ve arzu ettiğiniz bir sos ile süsleyip servis yapın.



(Lezzet)



