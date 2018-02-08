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Elmadan para kazanamayınca ağaçları kesti

Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA) -  BURSA’nın Yenişehir ilçesinde çiftçilik yapan Ali Çetin, bahçesindeki 550 elma ağacıni keserek, yakacak yaptı

08 Şubat 2018 17:20

Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA) -  BURSA’nın Yenişehir ilçesinde çiftçilik yapan Ali Çetin, bahçesindeki 550 elma ağacıni keserek, yakacak yaptı. Çetin, \"Elmaları kilosu 50 kuruşa bile satamadım. Elma 5 yıldır para kazandırmıyor, bu nedenle ağaçları kestim, başka ürün ekeceğim” dedi.
Ali Çetin, elma ağaçlarının en verimli çağında olduğunu kaydederek, “Ne yazık ki elma ağaçlarımızı en verimli döneminde kesmek zorunda kaldık. Bizi buna zorlayan neden ise, 5 yıldır para kazanamamış olmamız. Bundan sonra da kazanacağımızı tahmin etmiyoruz. Bu yüzden istemeyerek de olsa ağaçlarımızı kestik. Kestiğimiz ağaçları yakacak olarak kullanacağız” diye konuştu.
Ali Çetin, “Ürettiğimiz elmaları kilosu 50 kuruşa bile satamadık. Elma ağaçlarının tamamını kestikten sonra tarlamıza başka ürünler ekeceğiz” dedi. Diğer yandan, aynı bölgede bazı elma üreticilerin de elma ağaçlarını keseceği öğrenildi.

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