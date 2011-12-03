Elma suyu diş çürütüyor

T24 - Elma suyunun özellikle çocuklarda diş çürümesine ve obeziteye yol açtığını ortaya çıktı.



ABD’DE California Üniversitesi’nden Profesör Judith Stern elma suyu üzerinde bir araştırma yaptı.



Profesör Judith Stern'in yaptığı araştırmaya göre;



Elma suyunun aşırı derecede şeker içerdiğini ortaya koydu ve bu yüzden özellikle çocuklarda diş çürümeleri ve kilo almaya obeziteye neden olduğu belirtildi.



Elma suyunu “şeker deposu” olarak nitelendiren Profesör Stern: Sanki şekerli su gibi.



Profesör Judith Stern: Üç yaşında bir torunum var ve kesinlikle elma suyu içmesine izin vermem” diye konuştu.