T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Elma suyu diş çürütüyor

Elma suyunun özellikle çocuklarda diş çürümesine ve obeziteye yol açtığını ortaya çıktı.

03 Aralık 2011 02:00

T24 - Elma suyunun özellikle çocuklarda diş çürümesine ve obeziteye yol açtığını ortaya çıktı.


ABD’DE California Üniversitesi’nden Profesör Judith Stern elma suyu üzerinde bir araştırma yaptı.


Profesör Judith Stern'in yaptığı araştırmaya göre;


Elma suyunun aşırı derecede şeker içerdiğini ortaya koydu ve bu yüzden özellikle çocuklarda diş çürümeleri ve kilo almaya obeziteye neden olduğu belirtildi.


Elma suyunu “şeker deposu” olarak nitelendiren Profesör Stern: Sanki şekerli su gibi.


Profesör Judith Stern: Üç yaşında bir torunum var ve kesinlikle elma suyu içmesine izin vermem” diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24