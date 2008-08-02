Elma şekeri yapmak aslında o kadar da zor değil.



Hazırlama süresi: 30 dakika



4 kişilik



Gerekli malzemeler



2.5 su bardağı tozşeker

1 su bardağı su

4 kırmızı elma

Bir parça loğusa şekeri • 4 adet tahta çubuk



Elmaları yıkayıp kağıt havlu ile kurulayın. Şeker, su ve loğusa şekerini tencereye alıp kaynatın. Karışım koyulaştığında tencereyi ocaktan alın. Elmaların sap kısımlarına tahta çubuk batırın. Elmaları tahta çubuklardan tutarak şekerli karışıma batırın. Elmaları yağlı kağıt üzerine

yerleştirin. Şekerli karışım katılaşana kadar bekletin.Servis yapın.



(Lezzet)

