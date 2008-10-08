T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Elma iyi kolesterolü yükseltiyor

Amerikan Kalp Vakfı tarafından yapılan bir araştırma, elmanın kalp-damar hastalıklarına karşı koruduğunu ortaya çıkardı.

08 Ekim 2008 03:00

Amerikan Kalp Vakfı tarafından yapılan bir araştırma, elmanın kalp-damar hastalıklarına karşı koruduğunu ortaya çıkardı.

Kansere karşı cebinizde bir elma bulundurun

İyi kolesterol nasıl yükseltilir?

Günaydın gazetesinde yer alan habere göre, içinde bol C vitamini ve lifli proteinler bulunan elma, içerdiği flavinoidler sayesinde hücre ölümüne neden olan serbest radikal adlı kimyasallarla savaşıyor. Bu süreçte, kalp ve damar hastalıklarına yol açan kötü kolesterol azalırken, vücudu koruyan iyi kolesterol yükselişe geçiyor. Hayvansal ürünlerin bol tüketilmesi ise; özellikle kolesterol, damar sertleşmesi, felç ve kalp krizlerine yol açabiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24