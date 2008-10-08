Elma iyi kolesterolü yükseltiyor

Kansere karşı cebinizde bir elma bulundurun

İyi kolesterol nasıl yükseltilir?

Günaydın gazetesinde yer alan habere göre, içinde bol C vitamini ve lifli proteinler bulunan elma, içerdiği flavinoidler sayesinde hücre ölümüne neden olan serbest radikal adlı kimyasallarla savaşıyor. Bu süreçte, kalp ve damar hastalıklarına yol açan kötü kolesterol azalırken, vücudu koruyan iyi kolesterol yükselişe geçiyor. Hayvansal ürünlerin bol tüketilmesi ise; özellikle kolesterol, damar sertleşmesi, felç ve kalp krizlerine yol açabiliyor.