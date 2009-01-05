Elma diş etlerini koruyor

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Tıbbi Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Ali Arslan, "Elma, kanseri önler, kolesterolü düşürür, kan seviyesini düzenler, diş etlerini korur ve sindirim sistemini çalıştırır" dedi.



Elmanın çözünen posasının yağ asitlerine bağlanarak, kan seviyesini ve kolesterolü düzenlediğini söyleyen Doç. Dr. Ali Arslan, elmada bulunan antioksidan maddesinin, kanser hücrelerinin büyümesini ve vücuda dağılmasını engellediğini söyledi.



Elmanın sağlık açısından çok faydalı olduğunu belirten Doç Dr. Arslan, şunları ifade etti: "Elmanın çözünen posası yağ asitlerine bağlanarak, kan seviyesini ve kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur. Çözünmeyen posası ise, bağırsaklardaki atık maddelerin dışarıya atılmasını hızlandırır." Herkesin günde en az bir tane elma tüketmesi gerektiğini belirten Arslan, "Elma mutlaka kabuğuyla tüketilmelidir. Elmanın, kabuğu kuarsetin maddesi içerir. Bu madde güçlü bir antioksidan olup kanser hücrelerinin büyümesini ve vücuda dağılmasını engellemektedir. Elmanın suyundaki tanenler de diş etlerinin sağlıklı bir şekilde korunmasına yardımcı olur" şeklinde konuştu.

