Elma deposu Niğde'de hasat başladı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş, bu yıl 9 milyon 854 bin ağaçtan elma toplanmaya başlandığını, rekoltenin 328 bin tona yakın olmasının beklendiğini açıkladı.

Baş, bu yılın Nisan ayında görülen don olayı nedeniyle kentteki elma rekoltesinde geçen yıla oranla düşüş beklendiğini ancak fiyatların tatmin edici olduğunu söyledi. Baş, \"Yaklaşık 235 bin dekarlık bir alanda elma hasadı başlandı. Şu an itibariyle tarlada golden elmanın kilosunun 80 kuruş ile 1.10 TL , starking elmanın kilosunun 1 TL ile 1.25 TL, Amasya elmasının kilosunun 1.35 TL ile 1.70 TL arasında satılırken meyve suyu için verilen elmanın kilosu ise 35 kuruş ile 40 kuruş arasında satılıyor\" dedi.

\"9 MİLYONDAN FAZLA AĞAÇ VAR\"

Niğde\'nin elma üretiminde ciddi bir payı bulunduğunu aktaran Asım Baş, şöyle devam etti:

\"2014\'te kırmızı elmalarımızın hemen hemen hepsini don vurmuştu. Beyaz elmalarda ise yüzde 30 civarında bir üretim olmuştu. 2014 yılında 127 bin ton civarında elma elde etmiştik. 2015 yılında yüzde 220\'lik bir ürün artışımız oldu ve 415 bin ton ürün elde ederken 2016 yılında 376 bin 906 ton elma rekoltesi elde ettik. Türkiye\'nin elma deposu Niğde\'de bu yıl yaklaşık 235 bin dekarlık alanda 9 milyon 854 bin ağaçtan 328 bin ton elma rekoltesi bekliyoruz. Nisan ayındaki don olayından dolayı biraz rekolte düşük olacak. Hasadımız başladı. Niğde, yüzyıllardan beri elma üretimi yapan bir bölge. Ancak son 20 yılda modern bahçeler kuruldu. Bodur ve yarı bodur ağaçlı bahçeler oluşturuldu. Gerek toprak yapısı gerek, gerek iklim yapısı gerekse coğrafi yapısı itibariyle meyve yetiştiriciliği için uygun bir bölgeyiz. Niğde Elma yetiştiriciliğinde potansiyeli yüksek olan bir il.\"

FOTOĞRAFLI