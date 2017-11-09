Elma ağacı, kasımda çiçek açtı

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Demre ilçesinde elma ağacı, hava sıcaklığının gündüz 24-25 derece olduğu kentte, kasım ayında, çiçek açtı.

Demre\'nin merkezinde bulunan Büyük Kum Mahallesi\'nde, Durdali Kaçar\'ın evinin önündeki elma ağacı, çiçek açtı. Bembeyaz çiçeklerin üzerinde seralardan gelen bambus arıları, bal yaptı. Yoldan geçenler, çiçek açan elma ağacının önünde fotoğraf çektirdi. Hava sıcaklığının aynı derecede devam etmesi halinde ağacın meyve de tutacağını belirten Kaçar, \"Kış, geliyor. Demre\'de gündüz hava sıcaklığı, 24-25 derece. Geceleri de 15-16 derece. Bu sıcak havayı gören elma ağacı da çiçek açtı. Hava, böyle bir süre daha giderse meyve de tutar. Kışın elma yiyebiliriz\" dedi.



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