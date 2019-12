'Elm Sokağı Kâbusu' yeniden beyazperdede

Sinema dünyasının dehşet saçan karakteri Freddy Krueger, Elm Sokağı'na geri dönüyor. İzleyiciyle 25 yıl önce tanışan ve 9 filmle süren "Elm Sokağı Kâbusu-A Nightmare on Elm Street", yeniden beyazperdeye gelecek.



Sinema sektörü yayın organı Variety'nin haberine göre, korku serisinde Freddy'yi canlandıran ve bu karakterle özdeşleşen Robert Englund'un koltuğuna, "Watchmen" adlı filmle tanınan 48 yaşındaki aktör Jackie Earle Haley oturdu.



New Line ve Platinum Dunes şirketlerinin projesinde filmin prodüktörlüğünü Michael Bay, Brad Filler ve Andrew Form üstlenecek. Samuel Bayer'ın kamera arkasına geçeceği filmin senaryosunu Wesley Strick kaleme alacak.



Filmin çekimlerine gelecek ay Chicago'da başlanacak.



Platinum Dunes, "13. Cuma-Friday the 13th" adlı korku serisini de yeni versiyonuyla beyazperdeye getirmişti. Film, sinemalarda 65 milyon doların üzerinde gişe hasılatına imza atmıştı.



Kırmızı çizgili kazaklı kâbus



Korku ustası Wes Craven'ın senaryosunu yazıp yönettiği gerilim filmi "Elm Sokağı Kâbusu", izleyiciyle 1984 yılında tanıştı.



Film için stüdyo tarafından 1.8 milyon dolar harcanırken, New Line Cinema tarafından yapılan film, korku türünde çığır açtı. 1980'li yılların en iyi korku filmi olarak kabul edilen ve sonraki yıllarda da "en iyi gerilim filmleri" listelerinde her zaman ilk sıralarda yer alan "Elm Sokağı Kâbusu", devam filmleriyle de izleyiciyle buluştu.



Konusu Elm Sokağı'nda geçen ilk filmde, boşanmış bir aileye, dedikoducu arkadaşlara ve sürekli rahatsızlık veren bir erkek arkadaşa sahip olan NancyThompson'ın başından geçenler işlenmişti.



Kirli kahverengi şapkası, kırmızı-yeşil çizgili kazağı, parmakları bıçaklarla dolu eldiveni ve yanık yüzüyle gençlerin rüyalarına giren ve uyanamadıkları takdirde onları öldüren Freddy, yıllar önce mahalle sakinleri tarafından yakılarak öldürüldüğü için o çevredeki gençlere musallat olan bir varlıktı.



1984 yapımı orijinal filmde, Robert Englund'un yanı sıra, John Saxon, Ronee Blakley, Heather Langenkamp, Amanda Wyss ve Jsu Garcia rol almıştı. Filmde, ünlü aktör Johnny Depp de "Glent Lantz" rolünde filmin kadrosundaydı.



Bu yapımı 9 film ile 2 televizyon filmi izlemiş ve "Elm Sokağı Kâbusu", New Line şirketinin "Yüzüklerin Efendisi" filminden sonra en karlı yapımı olarak sinema tarihine geçmişti.



(AA)