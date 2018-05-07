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Ekonomi

Elliot fon yönetimi, Athenahealt'i hisse başı 155-160 dolara almaya hazırlanıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Mayıs (DHA) - Forbes dolar milyarderleri listesinde olan ve en yüksek kazanç sağlayan hedge fon yöneticilerinden biri olan Paul Singer’ın hedge fon yönetimi şirketi Elliot Management, sağlık teknolojileri geliştiren Athenahealth’i

07 Mayıs 2018 19:54

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Mayıs (DHA) - Forbes dolar milyarderleri listesinde olan ve en yüksek kazanç sağlayan hedge fon yöneticilerinden biri olan Paul Singer’ın hedge fon yönetimi şirketi Elliot Management, sağlık teknolojileri geliştiren Athenahealth’i hisse başına 155-160 dolar bir nakit ödeme ile almak için teklif yapacak.

CNBC’de yer alan habere göre Elliot Management bir yıl önce yüzde 9.2 hissesini satın aldığı sağlık hizmetleri teknoloji şirketine hisse başına 155-160 dolar arasında tamamı nakit bir satın alma teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Athenahealth’in CEO’su Jonathan Bush, ABD eski Başkanı George W. Bush’un kuzeni. Haberlerin ardından Athenahealth’in hisseleri yüzde 23’ün üzerinde yükseldi. Elliot’un teklifi şirketin değerini borçlar dahil 7 milyar dolar düzeyine getiriyor.

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